Ferragni - Fedez e la causa di separazione | cosa succede con l'affidamento dei figli ora che lui è indagato per rissa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Andiamo con ordine. Partiamo dal 13 maggio, giorno in cui la Procura della Repubblica di Milano ha deciso di iscriverenel registro degli indagati per la "spedizione punitiva". Questo episodio di violenza è avvenuto il 22 aprile, nei confronti di Cristiano Iovino. Nei giorni successivi la, hanno iniziato a circolar...

Ora che Fedez è ufficialmente indagato, fatta salva la diversosa presunzione di non colpevolezza, ci si può iniziare a interrogare su alcuni aspetti: questo può incidere sull'eventuale separazione da Chiara Ferragni , anche per la gestione dei ...

Chiara Ferragni rientra a Milano con “gli occhi felici” - Chiara ferragni rientra a Milano con “gli occhi felici” - Chiara ferragni è tornata sui social dopo le ultime crisi: Tra weekend romani, nuovi progetti e il rientro a Milano con gli occhi felici ...

Fabrizio Corona, il sospetto su Fedez-Iovino: "So come finirà". Tutto già scritto - Fabrizio Corona, il sospetto su fedez-Iovino: "So come finirà". Tutto già scritto - Come finirà la vicenda della notte quantomeno movimentata in cui è stato aggredito il personal trainer Cristiano Iovino e per cui il ...

Fedez indagato, salta l’ospitata nel nuovo programma di Cattelan - fedez indagato, salta l’ospitata nel nuovo programma di Cattelan - fedez non parteciperà alla puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan, come programmato in precedenza. Una notizia che si sussegue alle tante che riguardano il rapper milanese, che dopo la ...