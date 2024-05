(Di giovedì 16 maggio 2024) A far saltare tutto sarebbe stato il presunto coinvolgimento dell'artista nell’ambito dell’indagine relativa al pestaggio di Iovinonondeldi Alessandroprevisto per la prima serata su Rai2. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il rapper non parteciperà alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale', fissata per lunedì 20

Lo avevamo già scritto: nessuna (più) a Hollywood è come lei. Susan Sarandon non ha eredi. E lo ha dimostrato, una volta di più, alla master class che ha tenuto durante il Riviera International Film Festival 2024 , dov’è ospite e giurata dei Film in ...

(Adnkronos) – Fedez non sarà ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan previsto per la prima serata su Rai2. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il rapper non parteciperà alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale', fissata per ...

A Potenza presentazione del libro di Marco Esposito ''Vuoto a perdere'' - Sabato 18 maggio alle ore 18.00, presso la sede del Cestrim Onlus a Potenza, sarà ospite Marco Esposito, autore del libro "Vuoto a perdere", per approfondire le cause dello spopolamento nel Sud Italia. Un fenomeno che, lungi dall'essere recente, ha radici profonde che ...

Fedez non sarà ospite in nuovo programma Cattelan in Rai, ecco perché - A far saltare tutto sarebbe stato il presunto coinvolgimento dell'artista nell'ambito dell'indagine relativa al pestaggio di Iovino Fedez non sarà ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan previsto per la prima serata su Rai2 . Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il rapper non parteciperà alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è ...