Fedez e Cristiano Iovino | arriverà la pace con un video il gossip di Fabrizio Corona

Cosa è successo davvero fra Cristiano Iovino e Fedez ? Negli ultimi giorni non si fa che parlare di questo argomento: oggi la vicenda prende un’altra piega… Da quando è emerso che Fedez era presente sul luogo dell’aggressione di Iovino , come ...

Fedez e Cristiano Iovino, Fabrizio Corona rivela: «Presto si incontreranno, ecco come andrà a finire» - fedez e cristiano Iovino, Fabrizio Corona rivela: «Presto si incontreranno, ecco come andrà a finire» - Il rapper e il personal trainer sarebbero coinvolti in una rissa ma l'ex re dei paparazzi la pensa diversamente fedez e cristiano Iovino sono i grandi protagonisti del gossip degli ultimi giorni. I ...

La Rai cancella la partecipazione di Fedez al programma di Cattelan - La Rai cancella la partecipazione di fedez al programma di Cattelan - fedez non sarà presente come ospite nel nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, in onda su Rai 2 il prossimo lunedì 20 maggio in prima serata. Pare che la decis ...

Ludovica Di Gresy: "Non ero io la ragazza bionda con Fedez la sera del pestaggio di Iovino" - Ludovica Di Gresy: "Non ero io la ragazza bionda con fedez la sera del pestaggio di Iovino" - "Non ero io", ribadisce con fermezza Ludovica Di Gresy, la ragazza finita suo malgrado al centro del caso che vede fedez indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso ai danni del personal ...