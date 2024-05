Federico Silvio Toniato è il nuovo segretario generale del Senato

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il consiglio di presidenza delha nominato per acclamazione al’attuale vicevicario,ha iniziato il suo percorso di studi a Roma vincendo nel 1994, a 18 anni, la borsa di studio per il Collegio universitario della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro-Pozzani”, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca come “Collegio Universitario di Merito”. Inaugurato nel 1971, il Collegio contribuisce alla formazione di studenti meritevoli, ammessi attraverso una procedura di selezione particolarmente rigorosa basata solo su merito. Ogni anno sono ammessi circa 14 studenti provenienti da tutta Italia.ha ...

Elezioni Rsu e Rlsa dell’Enel, oltre il 46% delle preferenze alla Flaei Cisl Sicilia - Elezioni Rsu e Rlsa dell’Enel, oltre il 46% delle preferenze alla Flaei Cisl Sicilia - “Questo dato conferma il nostro ruolo da protagonisti all’interno di un’azienda simbolo in Italia come Enel - affermano il segretario generale Flaei Cisl Sicilia, Gaetano Montagnino e Sebastiano ...

Senato: De Poli, congratulazioni a Toniato nuovo segretario generale - Senato: De Poli, congratulazioni a Toniato nuovo segretario generale - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al dottor Federico Toniato, eletto per acclamazione, stamane in Consiglio di presidenza, ...

No alla privatizzazione di Poste: presidio a Firenze - No alla privatizzazione di Poste: presidio a Firenze - “Torniamo in piazza per difendere i nostri diritti e il nostro futuro, contro la cessione di ulteriori quote aziendali” spiega Sandro Vigiani, segretario generale Slp-Cisl Toscana. “In questi mesi ...