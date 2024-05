Farmaci equivalenti | una rivoluzione per la sostenibilità e l' efficienza del Sistema Sanitario

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'ingresso deiha trasformato il mercato farmaceutico mondiale, migliorando l'dele promuovendo la. Questi, efficaci quanto i branded, stimolano la concorrenza etica sui prezzi e ampliano l'accesso a cure di qualità. Tuttavia, in Italia, idi marca generano ancora un copayment annuale di oltre un miliardo di euro, risorse che potrebbero essere utilizzate meglio. Nonostante i progressi, permangono resistenze tra operatori e pazienti, spesso dovute a informazioni poco accurate. A questo proposito, durante l'evento ‘IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE - CALL TO ACTION' - promosso da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Teva -, gli stakeholder hanno discusso ...

Dubbi sulla sicurezza di curcuma e peperoncini: Hong e Singapore bloccano l’import delle spezie indiane - Dubbi sulla sicurezza di curcuma e peperoncini: Hong e Singapore bloccano l’import delle spezie indiane - Da allora anche l’Fda americana (la Food and Drug Administration che si occupa di sicurezza dei farmaci e alimentare), la sua equivalente australiana e quella neozelandese hanno deciso di avviare ...

Ad Ancona maxi-sequestro farmaci non autorizzati dall'India - Ad Ancona maxi-sequestro farmaci non autorizzati dall'India - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...

Pharma a prova di futuro, intervista a Peter Guenter (Merck) - Pharma a prova di futuro, intervista a Peter Guenter (Merck) - Fondata nel 1668, la multinazionale farmaceutica tedesca Merck ha un legame particolare con il nostro Paese. Presente in Italia da oltre un secolo, con 1.190 dipendenti in quattro regioni (Piemonte, ...