Fantastic Four | Natasha Lyonne diventa parte del cast!

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ildisi arricchisce con, aggiungendosi algià bello succoso con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Il personaggio che interpreterà è avvolto dal mistero Più il tempo passa e più cresce l’hype per il film di, che ora hacome nuova entry neldel film. L’attrice è conosciuta per aver recitato in Russian Doll e Poker Face. L’attrice entra quindi a fardel, che ha già avuto come aggiunta Ralph Ineson nei panni di Galactus. Così si arricchisce il film basato sulle storie create dai leggendari Stan Lee e Jack Kirby. Al momento non sappiamo ancora quale sarà ...

