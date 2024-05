Facebook e Instagram - sospetta dipendenza nei bimbi | Ue indaga su Meta

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Commissione europea teme che i sistemi dei due social possano stimolare dipendenze comportamentali nei più piccoli creando il cosiddetto 'effetto conigliera' La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se, che controlla i social network, ha violato o meno la legge sui servizi digitali (Dsa) in ambiti legati

La Commissione Europea ha aperto indagini su tre delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, per preoccupazioni relative a pratiche anticoncorrenziali: Apple , Meta e Google saranno indagate per potenziali violazioni del Digital Markets Act ...

Avviata indagine su una presunta non conformità ai sensi della legge sui mercati digitali La Commissione Ue ha avviato una indagine su Alphabet- Google , Apple e Meta -Facebook su una presunta non conformità ai sensi della legge sui mercati digitali. ...

Roma, 16 maggio 2024 – I social causano dipendenza. Un allarme che potrebbe essere confermato. La Commissione europea ha aperto un’indagine approfondita contro Meta per la violazione delle norme Ue contenute nel Digital Service Act (Dsa) a tutela ...

“Dipendenza nei bambini”. L’Ue apre un’indagine su Facebook e Instagram - “Dipendenza nei bambini”. L’Ue apre un’indagine su Facebook e Instagram - L'Ue mette nel mirino meta. Oggi la commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha aperto un procedimento formale per valutare se l'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale ...

Ue apre indagine su Meta, 'dipendenza social nei bambini' - Ue apre indagine su meta, 'dipendenza social nei bambini' - La commissione europea ha avviato un'indagine approfondita nei confronti di meta per la possibile violazione delle norme Ue contenute nel Digital Services Act (Dsa) a tutela dei minori. Bruxelles teme ...

Instagram e Facebook sotto indagine in Europa: “Possono causare dipendenza” - Instagram e Facebook sotto indagine in Europa: “Possono causare dipendenza” - La commissione Europea ha aperto un’indagine su Instagram e Facebook. L’obiettivo, come ha spiegato Thierry Breton, è capire se meta ha rispettato le regole definite dal Digital Service Act.