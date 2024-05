Facebook e Instagram nel mirino dell’Ue | aperta un’indagine sul rischio dipendenza nei bambini

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un procedimento formale su Meta e un monitoraggio su Temu. La Commissione europea mette neli colossi del web per verificare il loro rispetto della legge sui servizi digitali, il Digital Services Act. In particolare, per quanto riguarda la società di Mark Zuckerberg, cui fanno capo, le preoccupazioniriguardano la tutela dei minori; per quanto riguarda il sito cinese di e-commerce Temu, nei confronti del quale un intervento è stato sollecitato dall’organizzazione europea dei consumatori, l’attenzione si rivolge alla tutela degli utenti da pratiche commerciali che potrebbero risultare scorrette o, comunque, non in linea con la normativa comunitaria. Meno di un mese fa, la Commissione era intervenuta su un altro colosso cinese dell’e-commerce, Shein, inserendolo nella categoria delle ...

La "soluzione" introdotta da Meta, con l'abbonamento per evitare di consegnare a Menlo Park i propri dati, era stata criticata fin dalla sua presentazione al pubblico. In particolare, erano state sollevate delle legittime perplessità e ...

