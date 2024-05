Facebook e Instagram creano dipendenza nei minori | l’UE avvia un’indagine

Il primo a dichiarare guerra ai social e ai suoi pericoli per la salute mentale dei ragazzi era stato a gennaio il sindaco di New York, Eric Adams. Ora l’Europa ne segue le orme. Forte del Digital services act (Dsa), la Commissione europea ha ...

Social network, l'Ue avvia indagine su Instagram e Facebook per i rischi sui minori - Social network, l'Ue avvia indagine su Instagram e Facebook per i rischi sui minori - Facebook e Instagram nel mirino dell'Ue per il rischio dipendenza che i social generano soprattutto sui minori. La Commissione Ue ha aperto un procedimento formale per valutare se Meta (Facebook) può ...

Indagine UE su Facebook e Instagram per sicurezza minori - Indagine UE su Facebook e Instagram per sicurezza minori - La Commissione Europea ha dato il via a un’indagine formale su Facebook e Instagram, mettendo in luce preoccupazioni riguardanti la sicurezza dei bambini e la progettazione delle piattaforme orientata ...

La Commissione europea avvia un procedimento contro Meta, la società madre di Facebook - La Commissione europea avvia un procedimento contro Meta, la società madre di Facebook - Al: 16 maggio 2024 alle 12:56 La Commissione dell'Unione Europea ha aperto un procedimento contro Meta. Bruxelles accusa Meta di progettare i servizi ...