Fabrizio Venturi Direttore Artistico del Sanremo Cristian Music Festival | siamo in Europa

Al via oggi il ’Festival della fantasia’. Fabrizi: "I 25 anni di carità a Ferrara" - Al via oggi il ’Festival della fantasia’. Fabrizi: "I 25 anni di carità a Ferrara" - La manifestazione ideata da Rondoni inizia con due eventi in Castello: alle 18 si parla di sanità e alle 21 si festeggia il ’Centro di solidarietà’ con una mostra e una serata di musica. L’intervista ...

Alluvione in Lombardia, esonda il fiume Sillaro a Borghetto Lodigiano: l’acqua raggiunge garage e piani terra – Video - Alluvione in Lombardia, esonda il fiume Sillaro a Borghetto Lodigiano: l’acqua raggiunge garage e piani terra – Video - Il fiume Sillaro ha esondato all’altezza di Borghetto Lodigiano in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia. La situazione, come mostrano le immagini, è via via più complessa: l’acqu ...

Elezioni a Gubbio: sarà sfida a sei. Presentate 19 liste: è un record - Elezioni a Gubbio: sarà sfida a sei. Presentate 19 liste: è un record - In lizza per l’incarico da sindaco Alessia Tasso, Vittorio Fiorucci, Rocco Girlanda, Leonardo Nafissi, Gabriele Tognoloni e Francesco della Porta. Sono 341 i candidati al consiglio comunale ...