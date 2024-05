Fabri Fibra e la censura | Se non ti auto-censuri - certi palcoscenici sono esclusi Vieni pagato per ingoiare la sconfitta

(Di giovedì 16 maggio 2024) «In ambito artistico il creatore di contenuti siperché sa che altrimenti non potrà accedere a determinati passaggi in radio,, brand o specifici cachet. La cosa che ti permette diquestaè cheper ingoiarla». La confessione, firmata, è uno dei passaggi più significativi di Testi espliciti, il nuovo magazine di Mondadori curato da Paola Zukar, manager di alcuni degli artisti più influenti del rap italiano, e dal giornalista Claudio Cabona. La rivista è dedicata al tema dellae ai suoi derivati – propaganda e la libertà d’espressione – affrontati di petto, senza sconti, con una serie di interviste a personaggi di primissimo piano della cultura ...

