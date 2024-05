F1 - Sergio Perez | Imola dà maggiore fiducia rispetto a Miam - occhio a Ferrari e McLaren

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha parlato nel corso del giovedì che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Si torna a correre sul tracciato di, dopo la cancellazione di un anno fa per colpa dell’alluvione che aveva devastato la regione, e la Red Bull vuole tornare a dominare in riva al Santerno come avvenuto nel 2022. Il team di Milton Keynes, però, è reduce dal fine settimana dii, con Lando Norris che ha vinto la gara, mentre proprio il messicano ha vissuto una tre-giorno non troppo brillante, facendo temere un nuovo passo indietro a livello di prestazioni esattamente come avvenuto nella passata stagione. “Cosa abbiamo fatto dopo la trasferta in Florida? “Siamo tornati in fabbrica e abbiamo fatto un po’ di ...