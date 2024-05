F1 | Racing Bulls - Imola | dalla vicina Faenza con il sogno di stupire

(Di giovedì 16 maggio 2024) Poco più di quattordici chilometri di distanza. Appena venti minuti in macchina. Per chi ama i pellegrinaggi, invece, poco più di tre ore a piedi. Questa è la minima lontananza che separa, sede della, da, cittadina che ospiterà questo nuovo Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Dopo aver realizzato un’ottima Sprint Race in quel di Miami, Daniel Ricciardo proverà a ripetere, nuovamente, delle buone prestazioni (insieme a Yuki Tsunoda) nell’appuntamento casalingo della scuderia satellite della Red Bull. Portare nuovi, importanti, punti in cascina: questo il grande obiettivo del piccolo toro. Quali sono le aspettative che il team Visa spera di mettere in pista in questo lungo weekend? Il pilota australiano, nato a Perth, ha raccontato nella conferenza stampa qual è il morale all’interno del box ...

Sette vite come i gatti. O in questo caso, come i tori. L’epopea di Daniel Ricciardo in Racing Bulls non era cominciato sotto la migliore delle stelle: l’avvio dell’australiano è stato, infatti, davvero sottotono e i vertici della casa madre (la ...

