F1 - Max Verstappen | Inizio meno facile del previsto La stagione sarà combattuta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Maxha parlato a 360° nel giovedì che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Si torna a correre sul tracciato di Imola, dopo la cancellazione di un anno fa per colpa dell’alluvione che aveva devastato la regione, con il tre-volte campione del mondo che ha la chiara intenzione di rifarsi dopo la non-vittoria di Miami. In vista del fine settimana sul circuito del Santerno, il pilota del team Red Bull ha analizzato la situazione a livello generale. “Penso che le prime cinque gare dellanon siano state così facili come si potrebbe pensare. È sempre una questione di dettagli. Alcuni fine settimana sono stati migliori di altri, ma dall’dell’anno la concorrenza si è fatta più vicina”. “Penso che ...