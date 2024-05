F1 GP Imola 2024 - Vettel onorerà Ayrton Senna con una serie di iniziative

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il ritorno adella Formula 1 sarà anche l’occasione per rendere omaggioa 30 anni dalla sua morte. E Sebastian, ospite questo fine settimana per il GP dell’Emilia Romagna, ha organizzato unadi attività per onorare l’ex pilota brasiliano. Il quattro volte campione del mondo ha invitato gli attuali piloti in griglia a una passeggiata in pista giovedì all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dovesubì un incidente mortale 30 anni fa. Dopo la parata dei piloti in vista della gara di domenica,guiderà in pista una McLaren MP4/8, il modello guidato danel 1993, la sua ultima stagione con la McLaren prima del passaggio alla Williams. Con lo slogan “Foreverha fatto ...

Sebastian Vettel tornerà in pista in un fine settimana di Formula 1. Il tedesco quattro volte campione del mondo si metterà al volante della McLaren Mp4/8 di Ayrton Senna durante il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna, per ricordare ...

F1, Vettel e la cena italiana a Maranello. Sarà a Imola per guidare la macchina di Senna - F1, vettel e la cena italiana a Maranello. Sarà a imola per guidare la macchina di Senna - Seb al Montana di Maranello, ristorante noto agli appassionati motori, prima di proseguire per imola dove domenica, prima del GP, sarà al volante della MP4/8, l’ultima monoposto guidata da Senna nel ...

F1, Imola è il GP di casa anche per la Visa Cash App RB : la FOTO di gruppo a Faenza - F1, imola è il GP di casa anche per la Visa Cash App RB : la FOTO di gruppo a Faenza - imola è il GP di casa non solo per la Ferrari ma anche per la Visa Cash App RB che ha la sua sede a Faenza. Prima di tuffarsi nel weekend, foto di gruppo del team fuori dalla factory. Tutto il weekend ...

Le Mans | Porsche-Vettel: il matrimonio si potrà fare in futuro - Le Mans | Porsche-vettel: il matrimonio si potrà fare in futuro - Sebastian alla 24h di quest'anno non ci sarà, ma i contatti con la Casa di Weissach sono attivi ed ora c'è tutto il tempo per preparare un suo passaggio nel mondo dell'endurance, cosa che oggi non è d ...