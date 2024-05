Ex vigilessa uccisa con arma da fuoco

(Di giovedì 16 maggio 2024) 20.35 Una donna di circa 30 anni è morta nella sede della polizia di Anzola Emilia, in provincia di Bologna,da un colpo d'da. Si tratterebbe di una exche era stata in servizio al comando presso l'unione dei comuni. La vittima in passato avrebbe avuto una relazione con un altro ex vigile la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. Il proiettile che ha ucciso la donna è stato sparato da una pistola d'ordinanza. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

Ex vigilessa uccisa a Anzola Emilia nel Bolognese. Si sospetta sia stato un collega - Ex vigilessa uccisa a Anzola Emilia nel Bolognese. Si sospetta sia stato un collega - Una donna di circa 30 anni è morta uccisa da un colpo d’arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di un’ex vigilessa, in passato in ...

Bologna, ex vigilessa uccisa da un colpo d'arma da fuoco: a sparare un collega - Bologna, ex vigilessa uccisa da un colpo d'arma da fuoco: a sparare un collega - Una donna di circa 30 anni è morta uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di un'ex vigilessa, in passato in ...

Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni uccisa: sospettato ex comandante. «Un colpo alla testa con la pistola d'ordinanza» - Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni uccisa: sospettato ex comandante. «Un colpo alla testa con la pistola d'ordinanza» - Un vigile ha ucciso un’ex collega esplodendo un colpo con la pistola d’ordinanza mentre i due si trovavano all’interno del Comando della… Leggi ...