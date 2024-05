Europei di Ginnastica Ritmica - l’Italia a Budapest con nove Azzurre

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma – Ci saranno anche ledellaagli imminentidi, che si svolgeranno dal 22 al 26 maggio nella capitale ungherese. Sonole atlete che parteciperanno alla gara: nella gara individuale ci saranno Sofia Raffaeli, con l’argento dell’All-Around del 2023 a Baku al collo, Milena Baldassarri e Tara Dragas. Nella gara riservata alle squadre, le Farfalle scenderanno sul quadrato con Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo. Il programma della competizione – Fonte Agc/coni.it Il programma nella capitale magiara si aprirà giovedì 23 con le qualifiche del concorso generale individuale al cerchio e alla palla, per continuare venerdì 24 con quelle alle clavette e al nastro, valevoli sia per ...

