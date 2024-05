Europee - Sandra Mastella | La proposta del Leghista Borghi vergognosa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladel senatore legista Claudiodi abrogare l’obbligo di esposizione della bandiera europea fuori e dentro gli uffici pubblici è un attacco alla nostra identità europea e alla coesione tra gli Stati membri. È vergognoso che si candidi per l’Europa chi all’Europa non crede, anzi la dileggia nei simboli. La Bandiera dell’Unione Europea rappresenta i valori di unità, pace e collaborazione. È fondamentale mantenere la presenza della bandiera europea accanto al nostro Tricolore, per ricordare l’importanza della nostra appartenenza a una comunità più ampia e solidale. La Lega mostra invece il suo vero volto antieuropeo”. Così, candidata alleper la lista Stati Uniti d’Europa circoscrizione Meridionale. L'articolo proviene da ...

