Europee - il sondaggio di Euromedia Research | chi sale e chi scende La proiezione dei seggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Secondo i risultati delPorta a Porta, realizzato dall’istituto demoscopico, relativo alle intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni, la Lega ridello 0,8% ottenendo il 9,2%, mentre Azione raggiunge la zona ‘salvezza’ con il 4,0%. In calo Fratelli d’Italia, che perde lo 0,5% rispetto alla rilevazione dello scorso primo maggio attestandosi al 27%.dello 0,2% il Partito democratico, che si porta al 20,3% alle spalle del partito di Giorgia Meloni. In lieve discesa anche il Movimento 5 Stelle (16,7%) e Forza Italia (8,5%). Secondo il, si collocano sopra la soglia di sbarramento sia la lista Stati Uniti d’Europa (4,5%) che l’Alleanza Verdi Sinistra (4,2%). Resterebbero invece fuori dal Parlamento europeo ...