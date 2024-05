Europee - Conte | Giorgia si confronti con me e altri leader su La7

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (askanews) – “Il confronto tv che Meloni e Schlein hanno apparecchiato da mesi in Rai è stato giudicato lesivo della parità di trattamento rispetto alle altre forze politiche che partecipano a questa competizione elettorale per le. Con una legge elettorale che prevede un sistema proporzionale puro, per cui ogni forza politica corre per sé, questo confronto mirava a polarizzare il voto, a scapito di tutte le altre proposte politiche. Insomma, si è provato a ingannare gli elettori, un po’ come con le ‘finte’ candidature deiche purtroppo troveremo nelle schede elettorali per racimolare qualche voto in più”. Lo ha scritto su Facebook ildel Movimento 5 stelle, Giuseppe, commentando l’annullamento del faccia a faccia annunciato dalla Rai dopo il responso negativo dell’Agcom. ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Il quale gruppo a Strasburgo confluirà il M5S? “Noi siamo in dialogo, stiamo riflettendo, Avrete delle sorprese -stiamo facendo un lavoro istruttorio-preparatorio- ma non posso anticiparle, dovrete attendere. Quel che è ...

ELEZIONI EUROPEE 2024/M5S - Il velleitarismo di Conte spiegato in 102 pagine - ELEZIONI europee 2024/M5S - Il velleitarismo di conte spiegato in 102 pagine - I PROGRAMMI DEI PARTITI - Quello dei Cinque stelle arriva per ultimo, ma ci voleva tempo a scrivere cotanto librone. Sempre che serva a una campagna ...

