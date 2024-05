Europee - Cateno De Luca a Fanpage | “Vannacci è una mela avvelenata per la Leg - non lo avrei mai candidato”

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il sindaco di TaorminaDe, leader di Sud chiama Nord, è in corsa per le elezionidell'8 e 9 giugno con la lista 'Libertà', e sfida Salvini: "Quando ho incontrato Bossi il 22 di settembre del 2023 mi ha detto 'Peccato che ci siamo conosciuti ora', perché, mi ha detto, 'Tu sei più leghista dei leghisti'".

“Libertà è unirsi per il bene, libertà è unirsi correre sul mare…”. Inizia così l’inno ufficiale della lista Libertà di Cateno de Luca , lancia to in occasione delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. “Che possa arrivare al cuore di tutti e ci ...

sono diversi i candidati con posizioni no-vax che correranno per le elezioni europee l'8 e il 9 giugno. Per i partiti di maggioranza italiani alcuni tra questi nomi sono quello di Sara Cunial , con Cateno De Luca , Sergio Berlato per Fratelli ...

