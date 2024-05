Europee 2024 - sondaggio | Fratelli d’Italia scende al 27 - Lega in risali -a, Azione al 4%

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Secondo i risultati delPorta a Porta, realizzato dall'istituto demoscopico Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni, larisale dello 0,8% ottenendo il 9,2%, mentreraggiunge la zona 'salvezza' con il 4,0%. In calod'Italia, che perde lo 0,5% rispetto alla rilevdello L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Europee 2024, sondaggio: Fratelli d'Italia scende al 27%, Lega in risalita, Azione al 4% - europee 2024, sondaggio: Fratelli d'Italia scende al 27%, Lega in risalita, Azione al 4% - Secondo i risultati del sondaggio Porta a Porta, realizzato dall'istituto demoscopico Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni europee, la Lega risale ...

Europee: Renzi, siamo gli unici a offrire un ideale - europee: Renzi, siamo gli unici a offrire un ideale - "Guardate questa foto. Bene. Non c'è spot più forte di questo per noi. Guardate Putin e Xi a Pechino. E chiedetevi come si fa non ...

Europee 2024: sondaggi politici. Stabile FdI, appaiati FI e Lega M5s cointinua a scendere - europee 2024: sondaggi politici. Stabile FdI, appaiati FI e Lega M5s cointinua a scendere - La penultima Supermedia prima del divieto di diffusione dei sondaggi previsto dalla legge in vista delle europee conferma le tendenze emerse nelle ultime settimane: 'stagnazione' di FdI e buono stato ...