Europee 2024 - Casapesenna | incontro con gli elettori per i candidati di Forza Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024). Ieri 15 maggio alle ore 16 si è tenuto presso il Circolo “Silvio Berlusconi” in Piazza Agostino Petrillo aunpolitico in vista delle elezionidel 8 e 9 giugno, al quale hanno partecipato l’On. Fulvio Martusciello, Coordinatore regionale di, e Sonia Palmeri, che sonoentrambi nella circoscrizione meridionale, l’Avv. Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta, ed il Dott. Giuseppe Guida, Segretario Provinciale di. L’è stato organizzato dall’Avv. Costantino Diana, Segretario cittadino del partito ed attualmente candidato alle elezioni amministrative anella lista ...

(Adnkronos) – Ilaria Salis , per la quale il Tribunale del riesame ungherese ha stabilito i domiciliari , potrà votare alle prossime elezioni Europee . Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti in ...

Gaeta – Dopo essersi fatto attendere come la migliore sposa che si rispetti per oltre un’ora e quindici minuti rispetto all’orario di inizio dell’evento, il coordinatore regionale di Forza Italia, il Senatore Claudio Fazzone , è stato l’assoluto ...

Sabato 8 giugno d alle 15 alle 23 e domenica 9 giugno d alle 7 alle 23 si voterà per le elezioni europee 2024 . L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni ed e legge rà 76 eurodeputati: ecco Come funziona la legge elettorale , Come esprimere fino a tre ...

Per giornata dei parchi gratis su sentieri delle Cinque Terre - Per giornata dei parchi gratis su sentieri delle Cinque Terre - Per celebrare la Giornata europea dei Parchi, ricorrenza con cui la Federazione europea dei parchi ricorda il giorno di fondazione del primo parco nazionale in Europa (24 maggio 1909), il parco nazion ...

Fondo di coesione, Alessandra Todde: «Bisogna evitare tagli fino a 300 milioni» - Fondo di coesione, Alessandra Todde: «Bisogna evitare tagli fino a 300 milioni» - La presidente della Regione: «Ne parlerò con il ministro Raffaele Fitto, non possiamo perdere quei soldi a causa della cattiva programmazione» ...

Mercato Europeo a Lecco e Street Food a Colico: girare il mondo in pochi passi - Mercato Europeo a Lecco e Street Food a Colico: girare il mondo in pochi passi - A deliziare residenti e turisti non ci saranno solo i prodotti della gastronomia internazionale. Il lungolago si popolerà di bancarelle con creazione artigianali della pelle e dell’oreficeria. Tra le ...