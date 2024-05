Ero incinta e… Ferragni - altri guai | l’ex dipendente rivela tutto E Lucarelli racconta la storia | è bufera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 16 maggio 2024) IMMAGINE A DUE PER SITO – 1Da quando è scoppiato il cosiddetto pandoro gate le cose per Chiarasono precipitate rovinosamente. Sia nel campo commerciale che in quello privato. I brand che l’hanno scaricata, i follower che l’hanno abbandonata, la fine del rapporto con il marito Fedez. E uno strascico lungo, lunghissimo, che non vede, per ora, la fine. Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato ora Selvaggia, sempre molto incuriosita dai Ferragnez. L’opinionista di “Ballando con le stelle” ha infatti pubblicato un nuovo libro dall’emblematico titolo “Il vaso di pandoro“. Inutile dirlo, sono tanti che hanno spulciato le pagine e ora ne stanno estraendo stralci e passaggi. Lo ha fatto anche Charlotte Matteini, la quale ha voluto così mettere in risalto un capitolo della pubblicazione in cui la giornalista riporta le testimonianze dei ...