(Di giovedì 16 maggio 2024): TheGDRal foklore italiano ha unae unapronta a breve Immerso nell’intricato labirinto di Quinta, la Città degli Attori,: Theinvita i giocatori a una danza di destino e libero arbitrio, dove ogni mossa risuona nell’eterna sinfonia della narrazione. Jyamma Games, artefice di questa epopea dark fantasy, ha ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per l’attesissimo titolo, disponibili ora per PC e PlayStation 5, con Xbox Series XS che presto seguirà. Gli sviluppatori hanno, inoltre, annunciato laproprio di: The ...

Il lancio di Enotria : The Last Song non avverrà al Day one su Xbox Series X|S. Quanto emerso dopo l’ultimo trailer ha mandato su tutte le furie i giocatori della console Microsoft, che hanno iniziato a lanciare accuse contro gli sviluppatori e ...

Dopo tanti rumor e indiscrezioni, Jyamma Games lo ha confermato: rinviata ufficialmente la data d’uscita di Enotria : The Last Song , per scansare l’arrivo del DLC di Elden Ring Che l’annuncio della data d’uscita del DLC di Elden Ring (qui tutto ...

Enotria: The Last Song, annunciate la nuova data d’uscita e demo del soulslike ispirato all’Italia! - Enotria: The last song, annunciate la nuova data d’uscita e demo del soulslike ispirato all’Italia! - Enotria: The last song ha finalmente una nuova data d'uscita e insieme ad essa è stata annunciata una demo di 8 ore disponibile a breve!

Enotria The Last Song, data di uscita e demo annunciati dall’ultimo gameplay showcase - Enotria The last song, data di uscita e demo annunciati dall’ultimo gameplay showcase - Enotria The last song è il videogioco action-rpg sviluppato dallo studio Jyamma Games, che ispirandosi ai soulslike ha plasmato la sua creatura sulle orme dei titoli From Software, creando un immagina ...

Enotria The Last Song: ritardo e demo in arrivo per il soulslike italiano - Enotria The last song: ritardo e demo in arrivo per il soulslike italiano - La compagnia Jyamma Games ha annunciato nella giornata di oggi l'ennesimo rimando per la data d'uscita di Enotria: The last song, di cui è prevista una demo in arrivo tra pochi giorni.