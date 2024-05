(Di giovedì 16 maggio 2024) Novantadiper rafforzare lonelle città dell’Ue. Nel quadro della politica di coesione 2021-2027, la Commissionepea ha lanciato il terzo bando dell’Iniziativa urbanapea per selezionare i progetti che potranno beneficiare di 90diper realizzare le transizioni verdi e digitali a livello locale. Bruxelles co-finanzierà l’80% dei costi dei progetti attraverso il Fondo diregionale (Fesr) e ogni progetto riceveràa 5di. Le proposte dovranno concentrarsi sulla transizione energetica – sperimentando “soluzioni innovative per garantire sistemi energetici locali accessibili – o sulla ...

Città più sostenibili con la rigenerazione urbana - Città più sostenibili con la rigenerazione urbana - Come la rigenerazione urbana sta trasformando spazi degradati in città sostenibili, migliorando la qualità della vita e rispettando i criteri ESG ...

Energia, sviluppo urbano sostenibile: dall’Ue contributi fino a 5 milioni di euro - Energia, sviluppo urbano sostenibile: dall’Ue contributi fino a 5 milioni di euro - Novanta milioni di euro per rafforzare lo sviluppo urbano sostenibile nelle città dell’Ue. Nel quadro della politica di coesione 2021-2027, la Commissione europea ha lanciato il terzo bando ...

Vittorio Veneto. L'area pubblica degradata diventa un bosco urbano «È l'imprenditoria civile» - Vittorio Veneto. L'area pubblica degradata diventa un bosco urbano «È l'imprenditoria civile» - VITTORIO VENETO (TREVISO) - Per dirlo in inglese, la lingua della sostenibilità ambientale che ormai tutti abbreviano in "green", basta una parola. "Plant" è ...