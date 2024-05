Energia solare - con il quarzo sintetico calore oltre i 1 000 gradi Celsius

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilè in grado di intrappolare l’a temperature superiori a 1.000, dimostrando il potenziale ruolo di questo metodo nel fornirepulita alle industrie ad alta intensità di carbonio. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori svizzeri, pubblicato il 15 maggio sulla rivista Device. Invece di bruciare combustibili fossili per fondere l’acciaio e cuocere il cemento, i ricercatori svizzeri vogliono, dunque, utilizzare ildel sole. “Per affrontare il cambiamento climatico, dobbiamo decarbonizzare l’in generale”, ha detto Emiliano Casati, del Politecnico di Zurigo, Svizzera. “La gente tende a pensare solo all’elettricità come, ma in realta’ circa la ...

