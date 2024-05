Emanuela Vetere è la nuova responsabile Ufficio pubblicità - eventi e comunicazione interna di Simest

(Di giovedì 16 maggio 2024), esperta dicorporate ed istituzionale, digital marketing, advertising e people engagement, lascia Sace per entrare, dal 3 giugno, in, la società del gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo. In, avrà la responsabilità dell’Ufficio pubblicità,, aggiungendosi alla squadra di Lorenzo Berneri,e relazioni Esterne. “Oltre 20 anni di esperienza nel settore della, avendo iniziato la sua carriera prima nella GDO passando successivamente all’agenzia Hill & Knowlton,– scrive Prima– era entrata in Sace nel ...

