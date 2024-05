Elezioni Perugia 2024 | date e orari - candidati e ultimi sondaggi sulle comunali

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per lesi vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con leeuropee. Circa 120mila perugini sono chiamati alle urne e per la prima volta potrebbero eleggere una donna alla guida della città: le due candiin testa aisono Margherita Scoccia per il centrodestra e Vittoria Ferdinandi per il centrosinistra. È probabile un ballottaggio tra le due domenica 23 e lunedì 24 giugno.