Elezioni Castel Volturno | domenica primo comizio per Anastasia Petrella

retroscena clamoroso direttamente da Castel Volturno : ecco cosa sta succedendo nello spogliatoio del Napoli . La disastrosa stagione del Napoli sta per giungere al termine: la squadra di Calzona ha in calendario le ultime due partite di Serie A da ...

Il Napoli potrebbe non traslocare da Castel Volturno: nuovi dialoghi tra ADL e la famiglia Coppola - Il Napoli potrebbe non traslocare da castel volturno: nuovi dialoghi tra ADL e la famiglia Coppola - Napoli, De Laurentiis prova a riaprire la trattativa per restare a castel volturno. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino, in merito alla possibilità che il Napoli resti a castel volturno, dopo ...

Picchiata dopo una lite, ragazza 20enne incinta al pronto soccorso - Picchiata dopo una lite, ragazza 20enne incinta al pronto soccorso - Sono stati sanitari del 118 ad intervenire, dopo che la lite tra le mura domestiche era sfociata in violenza. La donna è stata trasferita da Mondragone, luogo in cui abita, al Pronto Soccorso ...

Centro sportivo – Ci sono difficoltà per trovare il terreno dove costruire un impianto, Adl prova una soluzione - Centro sportivo – Ci sono difficoltà per trovare il terreno dove costruire un impianto, Adl prova una soluzione - Quando Spalletti racconta del divano-letto nel suo ufficio a castel volturno fa trapelare un altro aspetto del miracolo azzurro: vero che – per sua scelta – il ct aveva scelto di dormire nel centro ...