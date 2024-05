Elena Santarelli a La volta buona - com’è nato l’amore con Corradi | 18 anni insieme

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ospite de Laha rivolto lo sguardo al passato, parlando anche del primo incontro con suo marito, Bernardo. Lo ha definito un santo, l’unico in grado di sopportarla. Ben 18d’amore e una splendida famiglia. Tutto però ha avuto inizio quando lei era fidanzata, con un altro ragazzo.e Bernardo, il primo incontro Quella composta dae Bernardoè una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Sposati dal 2014, hanno avuto due figli e hanno trovato nel tempo il giusto equilibrio tra esposizione mediatica e vita privata. Lui era rimasto subito folgorato dalla bellezza dell’attuale madre dei ...

Elena Santarelli ed il marito Bernardo Corradi hanno attraversato un momento buio nel 2017 quando al figlio Giacomo veniva diagnosticato un tumore al cervello. Oggi la showgirl sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si ...

Elena Santarelli, chi è il marito Bernardo Corradi. Primo incontro, matrimonio e grave malattia del figlio - elena santarelli, chi è il marito Bernardo Corradi. Primo incontro, matrimonio e grave malattia del figlio - La nota showgirl, ospite oggi a La volta buona, condivide la sua vita ormai da anni con il compagno, dal quale ha avuto due bambini: scopriamo di più.

Elena Santarelli, chi è il marito Bernardo Corradi: “L’Universo non poteva farmi regalo più bello” - elena santarelli, chi è il marito Bernardo Corradi: “L’Universo non poteva farmi regalo più bello” - elena santarelli il marito è Bernardo Corradi: la coppia ha due figli Giacomo e Greta Lucia. La showgirl sarà a La Volta Buona ...

Elena Santarelli, chi è e carriera/ I primi passi nella moda, il successo in tv e le esperienze da attrice - elena santarelli, chi è e carriera/ I primi passi nella moda, il successo in tv e le esperienze da attrice - elena santarelli, chi è e carriera: i primi passi nella moda, il successo in tv a L'eredità e i ruoli da attrice tra piccolo e grande schermo ...