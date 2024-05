Edilizia - fattore Esg protagonista a Rebuild 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Mercoledì 15 maggio a Riva del Garda si è chiusa la decima edizione dell?evento dedicato all?innovazione sostenibile dell?ambiente costruito. Oltre 60 relatori, 16 conferenze, 8 workshop, 32 partner, 3 start up, 15 patrocini nazionali e 8 territoriali, 15 media partner, 5 partner scientifici, 21 aziende in esposizione, il contributo della Provincia autonoma di Trento e oltre 600 partecipanti sono i numeri salienti diha registrato un?ampia convergenza attorno al messaggio Values drive value proposto dagli organizzatori per questa decima edizione, nella quale non sono mancate indicazioni molto concrete per aiutare le famiglie e le imprese a valorizzare e proteggere il patrimonio su cui hanno investito. Perché, secondo i partecipanti, l?innovazione è tale solo se è ...