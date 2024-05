Ecco perché ci sono le alluvioni da record Sottocorona rivela la vera causa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le immagini dellein Lombardiasotto gli occhi di tutti. A cercare di dare una spiegazione sui nubifragi è il meteorologo Paolo, che al Tg La7 ha spiegato come esta cambiando il ciclo della pioggia con eventi disastrosi, anche in regioni desertiche: “stati battuti deinelle ultime ore per quanto riguarda le quantità di precipitazioni? - si domanda-. Sì. È normale? Lo sta diventando, lo sta diventandouna volta iduravano cinquant'anni, settanta, cento, centocinquanta. Adesso durano un anno, due anni.un pianeta che si riscalda ha anche gli oceani più caldi, il che significa che evapora più acqua e tanto vapore ...

Alluvione in Veneto: allagata la pista dell'ippodromo di Padova, cavalli in salvo - Alluvione in Veneto: allagata la pista dell'ippodromo di Padova, cavalli in salvo - A metterli in sicurezza sono stati un driver stanziale di Padova - Mauro Parussati ... il governatore Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza. “Un’alluvione a metà maggio non ce l’aspettavamo“, ...

Maltempo, Sottocorona e la causa delle alluvioni record: “Perché c'è tanta pioggia” - Maltempo, Sottocorona e la causa delle alluvioni record: “Perché c'è tanta pioggia” - Le immagini delle alluvioni in Lombardia sono sotto gli occhi di tutti. A cercare di dare una spiegazione sui nubifragi è il meteorologo Paolo ...

Osservatorio Duomo, 'in un giorno la pioggia d un mese' - Osservatorio Duomo, 'in un giorno la pioggia d un mese' - Che ha ovviamente a che fare con il climate change: "L'intensificazione di eventi estremi e del loro numero, dalle ondate di calore alle alluvioni sono una faccia del climate change che spinge ...