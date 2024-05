Eccellenza - Fermane tra lacrime e sorrisi Impresa Monturano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prossimo weekend con ancora tante sfide nei dilettanti che andranno in scena, dalla Promozione fino alla Seconda categoria: numerosissimi i verdetti ancora da emettere in testa e in coda oltre ai titoli regionali. Nel massimo torneo regionale diinvece è andata ufficialmente in archivio la stagione regionale con il solo Castelfidardo, fresco di vittoria dei playoff, che si prepara agli spareggi nazionali da affrontare a partire dal prossimo weekend. In coda invece sono arrivati i verdetti in chiave playout e sono stati agrodolci per le formazioni. Partiamo dalle note liete, rappresentate dall’compiuta daldi mister Stefano Cuccù. Un doppio spareggio in sette giorni vinto che è valso la salvezza diretta. Prima la sfida per evitare l’ultimo posto a Cupra Marittima contro l’Atletico ...