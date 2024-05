easyJet perde ancora 350 milioni di sterline - crescita in estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Semestrein perdita per l'esercizio 2023-2024 di, con un rosso di 350di(408,03di euro), ossia 61(71,11di euro) in meno rispetto all'analogo dato precedente. Un dato, quest'ultimo "guidato dadella capacità pari al 12% e da stabilità nei costi fissi unitari, al netto del carburante". La compagnia aerea di Luton (Regno Unito) conta sulla domanda estiva, che "garantirà unasignificativa degli utili nell'esercizio 2024". In particolare per l'intero esercizioprevede un "leggero aumento" del ricavo per posto a sedere nel terzo trimestre con un "leggero aumento del profitto su base annua", con unadell'8% dei posti ...