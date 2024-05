È un maschietto - lo sapevo! Il mondo si tinge di blu per la coppia di Canale 5

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) E dopo la lieta notizia del primo figlio in arrivo, quella del sesso: laaspetta un. Solo qualche giorno fa la ex protagonista di Tempation Island e poi Grande Fratello Vip aveva rivelato ai suoi follower di essere incinta con un video dolcissimo dove si vedono i due che toccano la pancia, poi si tengono per mano e passeggiano in riva al mare. E c’è anche un bellissimo bacio che certifica sempre di più l’amore e lo smisurato affetto dei due, che non vedono l’ora di conoscere il primogenito. “Tutte le cose belle a questosono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre”, la didascalia del post che non lasciava spazio a dubbi e che ha emozionato migliaia e migliaia di fan. Una gioia immensa per ladi5, che però ha attraversato anche ...