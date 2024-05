È arrivato il momento di parlare Amici 23 - cosa succede a Holden e Sarah prima della finale

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ogni edizione del talent show di Maria De Filippi colleziona non solo nuovi e preziosi talentimusica edanza, ma anche coppie spesso indelebili nella memoria dei telespettatori. Fandom a non finire e gossip riguardo chi è più timido e vuole uscire allo scoperto.23, chesiano pronti? Sì, per ilè sempre e comunque il caso didi un’indiscrezione, ma la sicurezza con cui il web e il mondo del gossip ne parlano lascia intendere che presto si scoprirà qualin più a propositopresunta attrazione e, chissà magari già relazione, traad23. Già altre novità.23, il pubblico vuole ...