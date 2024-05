È andato a casa sua - poi… Uomini e Donn - la scoperta su Mario e Ida | cosa è successo dopo la fine del trono

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024)e sta per finire e ovviamente uno dei troni più seguiti è stato quello di Ida Platano. Da dama a tronista, in questa stagione del dating show di Maria De Filippi, la parrucchiera ha deciso di salire sulper trovare l’amore ma le cose non sono andate bene.Cusitore ha dovuto ammettere di aver trascorso una notte in un B&B in compagnia di una ragazza e anche se ha giurato di non aver fatto niente con lei, Ida ha deciso di cacciarlo. “Ma un pochino non ti vergogni di tutto questo? Davanti a Maria, a tutto uno studio intero e a me hai detto unadove mi sono sempre fidata fino a qualche giorno fa. Hai preso in giro pure Maria. Già mi dà fastidio quando si prende in giro qualcuno che non conosco, figurati uno che mi interessa che prende in giro con queste parole ‘Maria ti ...