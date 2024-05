Droga nascosta sull’albero La scoperta dell’agente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Doveva essere una tranquilla passeggiata con il proprio cane come tante altre e invece si è trasformata in un’attività di indagine. È successo nei giorni scorsi nella periferia di Empoli. Il protagonista è un agente della polizia di stato che in quel momento era libero dal servizio. Domenica mattina infatti il poliziotto, mentre portava a spasso il cane, ha scoperto due etti di cocaina nascosti sopra un albero. Un ritrovamento del tutto inaspettato per l’agente che mai si sarebbe immaginato di togliere, in un colpo solo, dalla strada ben 225 grammi di cocaina. Il poliziotto, che lavora al commissariato di Empoli, stava passeggiando quando la sua attenzione è stata catturata da un paio di calzini di spugna nascosti, ma non così bene, in mezzo ai rami di un albero. Insospettito, l’uomo in divisa ha voluto vederci chiaro e un istante dopo, dagli indumenti, sono saltati fuori due ...