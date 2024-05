Dove passa domani la tappa Riccione-Cento del Giro d’Italia 2024 | tutti i paesi - le città e le Regioni attraversate

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si svolgerà interamente in Emilia-Romagna la tredicesima, la dodicesima in linea, dell’edizione numero 107 deldi ciclismo su strada, che si svolgerà, venerdì 17 maggio, con partenza daed arrivo adopo 179 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.00, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.10, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.04 e le 17.26. Di seguito la cronotabella con gli orari eattraversatidal, lee le ...

Entra nel vivo anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2024 : dopo una tappa con arrivo in salita e una tappa per velocisti, arriva una frazione insidiosa, specie nelle fasi finali. Ci saranno infatti i muri a caratterizzare le battute ...

Il punto di vista di Petacchi:: "Per vincere in testa già sul ponte" - Il punto di vista di Petacchi:: "Per vincere in testa già sul ponte" - Uno dei più famosi velocisti italiani commenta il percorso della gara di domani: "É quasi una cronometro. I favoriti L’italiano Milan su tutti, ma anche Merlier e Groves. E potrebbe inserirsi a sorpr ...

Giro d’Italia, la ‘volata’ di Riccione. Una Perla rosa ricorda il Pirata - Giro d’Italia, la ‘volata’ di Riccione. Una Perla rosa ricorda il Pirata - Fervono i preparativi in città per la partenza della 13esima tappa in programma domani. In salotto l’installazione dedicata a Pantani, intanto i bike hotel festeggiano il tutto esaurito.