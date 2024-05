Donna accoltellata a Bolzano in via Roen dal compagno durante una lite, arrestato l'uomo: usata lama da cucina - donna accoltellata a Bolzano in via Roen dal compagno durante una lite, arrestato l'uomo: usata lama da cucina - Secondo le prime ricostruzioni, la coppia avrebbe avuto un acceso diverbio al culmine del quale il compagno della donna, un uomo di 39 anni, avrebbe afferrato un coltello di cucina, ferendola. La ...

Accusa di tentato omicidio per l'uomo che ha accoltellato la compagna - Accusa di tentato omicidio per l'uomo che ha accoltellato la compagna - L'aggressione di via Roen: la donna è riuscita a scappare dall'appartamento e scendere nel cortile del condominio, dove ha chiesto aiuto ai vicini IL FATTO L'allarme di prima mattina LA GALLERY Le imm ...

Accoltellato mentre mangia un panino al parco - Accoltellato mentre mangia un panino al parco - Secondo i primi accertamenti, la vittima è stata colta di sorpresa. La donna, armata di un coltello da cucina con una lama di 20 cm, ha minacciato di morte l'uomo e lo ha accoltellato. La rapidità ...