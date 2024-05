Domenica in Cascina 2024 Giochi - street foo - eco-giardinaggio e spettacoli sotto la Collina di CEM

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tornain, l’iniziativa per le famiglie organizzata nella sede di CEM Ambiente a Cavenago Brianza, localitàSofia. Si terrà il 26 maggio 2023 dalle 15 alle 20 circa ed è organizzata da CEM Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana in un territorio composto da 75 Comuni soci. Un intero pomeriggio di, laboratori,food, eco-, un torneo di ping pong e visite alla ex discarica, oggi unadi 30 ettari circa con piante e laghetti. L’iniziativa è gratuita e ideale per famiglie con bambini. Ecco il programma Dalle 15 alle 18.00 Laboratorio sulle api per tutti con Apicoltura Apiqu Laboratorio di multiculturalità con La Grande Casa Laboratorio creativo con le biciclette ...

Sagre in Toscana, cosa fare nel weekend - Sagre in Toscana, cosa fare nel weekend - Sabato e domenica a Fiesole, per la precisione al circolo Arci di Pian di San Bartolo, spazio alla sagra della bistecca, aperta la sera dalle 19,30 e solo la domenica anche a pranzo dalle 12. Anche in ...

Pisa si prepara per la festa provinciale del minibasket - Pisa si prepara per la festa provinciale del minibasket - Giornata di sport dedicata ai più piccoli domenica 19 maggio dalle 9.30 alle 12.30 in piazza XX Settembre con la 'Festa provinciale del minibasket' organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro ...

Doppietta dell'Atl. Libertas Unicusano Livorno alla Fase Regionale del CDS - Doppietta dell'Atl. Libertas Unicusano Livorno alla Fase Regionale del CDS - Il campo scuola Moreno Martini di Lucca si colora di amaranto con l’Atletica Libertas Unicusano Livorno che conferma la doppietta dello scorso anno e vince la classifica della Fase Regionale del ...