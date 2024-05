Divisivo - filorusso - xenofobo La vergognosa narrazione su Fico

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Slovacchia con il fiato sospeso per Robert. Ieri il primo ministro è stato vittima di un attentato a Handlova, centocinquanta chilometri a nordest di Bratislava, colpito da cinque colpi di pistola sparati dallo scrittore 71enne Juraj Cintula. La comunità internazionale si è stretta attorno al leader di SMER – partito socialdemocratico aderente alla gruppo S&D di Bruxelles – ma attenzione alladi alcuni quotidiani. Nelle ultime ore abbiamo letto titoli di ogni tipo, ma è preoccupante la tendenza quasi a minimizzare l’azione dell’attentatore: seè stato perlopiù bollato come l’Orban slovacco, Cintula è stato raccontato in maniera quasi romantica. Da folle omicida a killer poeta, una traiettoria. Populista di sinistra ma associato alla destra,secondo qualche ...