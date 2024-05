Disabili | Lenovo sostiene Fondazione Asphi su tecnologie digitali per l?inclusività

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano, 18 mag. – (Adnkronos) – In occasione del Global Accessibility Awareness Day,annuncia il proprio sostegno – attraverso la sua Foundation – allaOnlus, organizzazione no profit che mira a promuovere l?inclusione delle persone contà nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l?uso delle. Grazie alla partnership, sostenuta dal braccio filantropico del colosso cinese verrà fornita adla dotazione tecnologica necessaria per potenziare la ricerca e lo sviluppo dei progetti di accessibilità, know how e ore di volontariato dei propri dipendenti per supportare gli eventi dell?associazione sul territorio nazionale.Fondata nel 1979 con l?obiettivo di formare e inserire nel mondo del lavoro persone non ...