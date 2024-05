Dipinto di Monet venduto all’asta per 35 milioni di dollari

Il dipinto 'Covone a Giverny' del gigante francese dell'impressionismo Claude Monet è stato venduto all'asta a New York per quasi 35 milioni di dollari , ha annunciato Sotheby's. Dopo il calo del mercato mondiale dell'arte nel 2023, le grandi case ...

Febbre surrealista a New York: Sotheby’s sigla un grande record per Leonora Carrington - Febbre surrealista a New York: Sotheby’s sigla un grande record per Leonora Carrington - A New York Sotheby's stappa la bottiglia del grande record e registra 235.1 milioni di dollari di vendite nell'asta di arte moderna.