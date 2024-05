Dimesso per un malore dall’Ospedale di Martina Franca - viene aiutato dalla Polizia di Stato per tornare a casa

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLadi, su segnalazione del N.U.E. (Numero Unico per le Emergenze) 112, è intervenuta presso l’Ospedale diper prestare aiuto ad un tarantino che era, poco prima, dal nosocomio, dopo le cure per un. L’uomo ha spiegato ai poliziotti della Squadra Volante del locale Commissariato che si trovava in grossa difficoltà per raggiungere la propria abitazione, in quanto senza soldi e senza la possibilità che parenti o amici potessero venirlo a prendere per riportarlo a. I colleghi, intuite le serie difficoltà del soggetto, hanno deciso di acquistare loro il biglietto dell’autobus per permettere all’uomo difamiglia, provvedendo ...