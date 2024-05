Difesa aerea - passi avanti per le capacità anti-ipersoniche europee e non solo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) Di fronte alla crescente sfida ipersonica, l’Europa ai prepara a sviluppare delle contromisure adeguate. In questo contesto si inserisce l’accordo siglato da MBDA con l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) per un un grant agreement del Fondo europeo per la(Edf) per il lancio della concept phase di Hydis2, lo studio per un intercettore per lada minacce, e il relativo contratto di procurement. Hydis2 mira alla ricerca e alla definizione concettuale di un intercettore endo-atmosferico capace di contrastare minacce complesse, come missili balistici a traiettorie irregolari e missili e vettori ipersonici. A luglio 2023, la Commissione europea aveva selezionato il progetto per un finanziamento e i governi di Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi decisero di co-finanziarlo. ...