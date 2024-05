(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Zero animali nel piatto e tanto 'verde'. Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fannoalla salute? Un team di scienziati italiani ha passato in rassegna due decenni diper rispondere alla domanda che ancora oggi genera dibattito fra i supporter di carne e pesce e i radicali dei menu 'all-green'. Il risultato della loro analisi pubblicata sulla rivista 'Plos One' sembra suggerire che sì, le diete vegetariane e vegane fannoalla salute, offrono deifici nel senso che sono generalmente associate a uno stato migliore rispetto a vari fattori medici e a un minor rischio di malattie cardiovascolari, cancro e morte. Ma il messaggio per la popolazione che si può ricavare dal lavoro degli esperti non è: convertiamoci tutti al veganesimo. Queste non sono diete ...

Esperti italiani passano in rassegna circa 50 ricerche: "Meno rischi cancro-cuore-morte, regimi green siano equilibrati e associati a stili vita sani" Zero animali nel piatto e tanto 'verde'. Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fanno ...

Dieta veg promossa da 20 anni di studi, 'fa bene ma non è taglia unica' - Dieta veg promossa da 20 anni di studi, 'fa bene ma non è taglia unica' - Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fanno bene alla salute Un team di scienziati italiani ha passato in rassegna due decenni di studi per rispondere alla domanda che ancora oggi genera ...

Dieta veg promossa da 20 anni di studi: fa bene ma non è per tutti - Dieta veg promossa da 20 anni di studi: fa bene ma non è per tutti - Zero animali nel piatto e tanto 'verde'. Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fanno bene alla salute Un team di scienziati italiani ha passato in rassegna due decenni di studi per ...

Autonomi, sì alle fusioni tra studi professionali - Autonomi, sì alle fusioni tra studi professionali - La neutralità fiscali introdotta dal governo per le aggregazioni dà il via alla concentrazione del mercato. Necessaria per crescere o anche solo ...