(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Zero animali nel piatto e tanto 'verde'. Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fannoalla salute? Un team di scienziati italiani ha passato in rassegna due decenni diper rispondere alla domanda che ancora oggi genera dibattito fra i suppo

Esperti italiani passano in rassegna circa 50 ricerche: "Meno rischi cancro-cuore-morte, regimi green siano equilibrati e associati a stili vita sani" Zero animali nel piatto e tanto 'verde'. Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fanno ...

Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Zero animali nel piatto e tanto 'verde'. Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fanno bene alla salute? Un team di scienziati italiani ha passato in rassegna due decenni di studi per rispondere alla ...

Dieta veg promossa da 20 anni di studi: fa bene ma non è per tutti - Dieta veg promossa da 20 anni di studi: fa bene ma non è per tutti - Zero animali nel piatto e tanto 'verde'. Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fanno bene alla salute Un team di scienziati italiani ha passato in rassegna due decenni di studi per ...

Dieta veg promossa da 20 anni di studi, 'fa bene ma non è taglia unica' - Dieta veg promossa da 20 anni di studi, 'fa bene ma non è taglia unica' - Le diete veg sono sempre più diffuse nel mondo. Ma fanno bene alla salute Un team di scienziati italiani ha passato in rassegna due decenni di studi per rispondere alla domanda che ancora oggi genera ...

Ecco cosa ha fatto Lidl con 500 prodotti di marca propria: sta scatenando la follia - Ecco cosa ha fatto Lidl con 500 prodotti di marca propria: sta scatenando la follia - Ecco come Lidl ha rivoluzionato 500 prodotti della sua marca. Di recente, i supermercati hanno dovuto adattarsi a un contesto economico globale sempre più rigoroso, caratterizzato da fluttuazioni di p ...