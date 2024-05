(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – Ricordate il? Lo scandalo scoppiato nel 2015 quando, a seguito di alcune verifiche effettuate dall’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente, si scopri cheaveva truccato i dati sulle emissioni (dichiarandone ovviamente una quantità inferiore) di alcuni modelli di propri motori diesel. Ile le cause Ebbene, a distanza di quasi 10 anni, diversi italiani che acquistarono una delle auto “incriminate” potranno ottenere un rimborso. Questo grazie a un’azione collettiva (la cosiddetta class action) avviata dall’associazione dei consumatori. La class action dihanno infatti raggiunto una favore degli oltre ...

Dieselgate, accordo tra Volkswagen e Altroconsumo: risarcimenti per 60mila clienti. Le cifre - dieselgate, accordo tra volkswagen e Altroconsumo: risarcimenti per 60mila clienti. Le cifre - I risarcimenti spettano a chi ha acquistato una volkswagen, Audi, Škoda e Seat con motore “Diesel Ea 189” tra il 2009 e il 2015 ...

Dieselgate, da Volkswagen risarcimenti fino a 1100 euro per 60 mila italiani - dieselgate, da volkswagen risarcimenti fino a 1100 euro per 60 mila italiani - La class action avviata nel 2015 si chiude con un accordo da 50 milioni di euro tra l’azienda tedesca e Altroconsumo. Senza arrivare in Cassazione, i consumatori che erano stati ammessi all’azione ...

Incidente in scooter per l’attore Gaetano di Vaio, ricoverato in gravissime condizioni - Incidente in scooter per l’attore Gaetano di Vaio, ricoverato in gravissime condizioni - Incidente nella notte per Gaetano Di Vaio, attore e produttore napoletano, fondatore della casa di produzione cinematografica “Figli del Bronx”. Le sue condizioni sono molto gravi. Il fatto è avvenuto ...